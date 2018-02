Radio Deejay fa festa con Ligabue

BOLOGNA, 21 FEB - Ligabue, Fabri Fibra, Luca Carboni, Ghali, Elisa, Tommaso Paradiso e tutti gli artisti di Radio Deejay: è il cast di #Party like a deejay, in programma l'1 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Per chi non potrà essere presente (ultimi biglietti in prevendita a 25 euro su TicketOne.it) sarà disponibile la diretta su Deejay tv (canale 69 del digitale terrestre, 714 su Sky, streaming sul sito deejay.it) e il live streaming su facebook. Lo scorso anno al PalaAlpitour di Torino - ricorda l'emittente, nata 36 anni fa - è stato grande il seguito sui social network: più di un milione di utenti hanno cliccato per vedere il live, più di 250 mila le interazioni con la diretta Fb, mentre il post del live di facebook ha raggiunto 4,5 milioni di contatti.