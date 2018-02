A 81 anni Glenda Jackson in scena a NY

NEW YORK, 21 FEB - Dopo aver lasciato la politica, e dopo un memorabile "King Lear" all'Old Vic di Londra, Glenda Jackson ha attraversato l'oceano e dopo 30 anni torna a Broadway. La 81enne attrice britannica, due volte premio Oscar, reciterà in "Three Tall Women" di Edward Albee, il dramma che nel 1994 fece vincere al commediografo uno dei suoi tre Pulitzer ma che mai prima d'ora era andato in scena sulla "Lunga Strada Bianca". Con la Jackson, nella parte della ultranovantenne "A" - un personaggio ispirato alla madre adottiva di Albee, Frankie, che non aveva mai accettato il suo essere gay - reciteranno al John Golden Theatre di Broadway Laurie Metcalf (una nomination agli Oscar per Lady Bird) e Alison Pill, regista Joe Mantello. Glenda è arrivata a New York in gennaio per le prove: "Three Tall Women" aprirà il 27 gennaio: "Tre donne di età diverse parlano delle loro vite e dei rapporti con le rispettive famiglie. Gradualmente si capisce che potrebbero essere la stessa donna", si legge nella locandina.