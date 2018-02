Festival internazionale teatro ragazzi

BOLOGNA, 21 FEB - Torna 'Visioni di futuro, visioni di teatro', il festival di teatro e cultura per la prima infanzia, in programma dal 23 febbraio al 4 marzo a Bologna al teatro Testoni Ragazzi, per bambini fino a sei anni. In cartellone 25 spettacoli (sei quelli italiani in anteprima) per 50 repliche, presentati da 21 compagnie con artisti e operatori provenienti oltre che da paesi europei anche da India e Singapore. Previsti anche appuntamenti sulla formazione e l'aggiornamento per gli adulti, con 13 laboratori d'arte per educatori e insegnanti, due conferenze e quattro conversazioni su esperienze internazionali, dall'America Latina e al teatro giapponese per i più piccoli. Ampio spazio anche alla danza, con sette spettacoli e la produzione speciale 'Mandala', con la presenza di numerosi operatori per il meeting 'Young dance network', rete internazionale delle compagnie di danza che lavorano con l'infanzia e l'adolescenza collegato ad Assitej International, associazione di operatori del Teatro Ragazzi.