Coez, 12 date per tour estivo

ROMA, 21 FEB - Dopo il successo dell'ultimo disco Faccio un casino e del tour invernale (che ha registrato 28 sold out su 28 date programmate, comprese le due al Palalottomatica di Roma), Coez annuncia il "20ESTATE18", 12 concerti estivi in cui porterà dal vivo i brani di "Faccio un casino" (certificato doppio disco di platino) e le hit degli album precedenti. Queste le date del tour estivo: 22 giugno Padova, 29 giugno Napoli, 7 luglio Roma, 13 luglio Milano, 18 luglio Carpi (MO), 19 luglio Collegno (TO), 21 luglio Cervia (RA), 25 luglio Genova, 28 luglio Palermo, 3 agosto Pescara, 12 agosto Follonica (GR), 18 agosto Lecce.