Grossi, il Colosseo in strip

ROMA, 21 FEB - ''Da romano, quando ho saputo che mi avevano affidato il Colosseo sono rimasto di sasso. Sapevo quanto sarebbe stato complicato''. Parola di Roberto Grossi, tra gli autori dei Fumetti nei musei, collana del Mibact per raccontare ai giovani il patrimonio italiano, per ora nei primi 22 musei statali a gestione autonoma. Croce e delizia, a Grossi è toccato l'Anfiteatro Flavio, monumento italiano più famoso al mondo. ''Il Parco Archeologico del Colosseo è enorme, dalla Domus Aurea al Circo Massimo - racconta - Per uscirne vivo ho scelto di mettermi idealmente in un punto, all'imbocco della via Sacra, e da lì osservare lo scorrere del tempo''. E' nata così Hic, la sua graphic novel in 18 tavole, in mostra insieme agli altri Albi fino all'1/4 all'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. La citazione, esplicita, è al Qui di Richard McGuire. ''Mi interessava raccontare ai ragazzi come il monumento sia cambiato nella storia'', dall'80 d.C a Goethe, Stendal, Sordi e i turisti di oggi