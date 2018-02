Carla Bruni, 2 date in Italia in aprile

ROMA, 21 FEB - Carla Bruni arriva ad aprile in Italia per presentare dal vivo il suo ultimo album "French Touch" (Verve Records/Barclay/Universal Music France) in due date live: il 6 aprile al Conservatorio di Milano (Sala Verdi) e il 9 aprile al Teatro Sistina a Roma. French Touch è il quinto album in studio della cantautrice, una raccolta di cover in lingua inglese prodotte dal compositore e musicista David Foster. Il disco contiene il primo singolo "Enjoy the silence", una versione intima e nuda del successo del 1990 dei Depeche Mode. E' presente anche "Miss You" dei Rolling Stones e "A Perfect Day" di Lou Reed. Carla Bruni ha iniziato a scrivere e suonare nel 1997 e il suo primo album "Quelqu'un m'a dit" (Someone Told Me) è stato pubblicato nel 2002. L'ex premiere dame ha pubblicato altri 3 album: "No Promises" (2007), "Comme si de rien n'était" (As If Nothing Happened) nel 2008 e "Little French Songs" nel 2013.