A New York il museo dello spionaggio

NEW YORK, 21 FEB - Il James Bond che c'è in te? Lo scopri a 'Spyscape', il nuovo museo dedicato al mondo dello spionaggio che ha appena aperto a New York, a pochi isolati da Times Square. 'Spyscape' è sia un museo, sia una full immersion nel mondo dell'intelligence, sia un viaggio alla scoperta delle proprie capacità personali. E' un museo perché offre una panoramica sulle più straordinarie storie di spionaggio e sui personaggi che ne sono stati protagonisti, tra i quali Eric O'Niel, l'ex agente dell'Fbi che portò alla cattura di Robert Hanssen, a sua volta agente dell'Fbi accusato di essere una spia prima dell'Urss poi della Russia, oppure Kane Gamble, l'adolescente che è riuscito a lanciare un attacco hacker ai computer della Cia. E' una full immersion perché con l'esperienza interattiva 'Spy Challenges' i visitatori possono testare le loro capacità di 007. Infine il viaggio alla scoperta della propria personalità che serve a stabilire uno 'Spy Profile' a seconda del rischio di tolleranza e forza mentale.