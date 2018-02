Chiamami col tuo nome anche libro 'caso'

ROMA, 21 FEB - Luca Guadagnino diventa anche un caso editoriale. Dopo le 4 nomination agli Oscar, tra cui la categoria "miglior film", l'affetto per il film "Chiamami col tuo nome" si riflette anche sul romanzo di André Aciman, edito da Guanda nel 2008. Il titolo è al secondo posto nella classifica nazionale delle librerie Feltrinelli dopo Fred Vargas ("Il morso della reclusa", Einaudi) e subito prima di Alan Friedman, con il suo "Dieci cose da sapere sull'economia italiana" (Newton Compton). Aciman è docente di letteratura comparata alla City University di New York e vive con la famiglia a Manhattan. Dopo "Chiamami col tuo nome", che ha segnato il suo esordio letterario, ha pubblicato i romanzi "Notti bianche", "Harvard Square", il memoir "Ultima notte ad Alessandria" e la raccolta di saggi Città d'ombra (tutti editi in Italia da Guanda). Il film di Guadagnino è il primo di regia italiana a ricevere una nomination all'Oscar nella categoria miglior film dal 1999, l'anno della statuetta a Benigni con La vita è bella.