Un premio per valorizzare cultura Umbria

ROMA, 22 FEB - Un premio giornalistico internazionale per valorizzare le eccellenze gastronomiche, la cultura, i valori e le tradizioni dei colli dell'Umbria nella bassa valle del fiume Tevere: è Le Terre de L'Infinito - Tesoro dell'Umanità. Sabato 7 aprile ad Amelia (Terni) saranno premiati i vincitori della prima edizione del concorso, ideato dall'associazione Stampa estera e promosso dalla Società Italyheart e dai Comuni del Comprensorio Narnese, Amerino e Orvietano. Sei i giornalisti internazionali selezionati per i servizi pubblicati nel 2017: al primo posto Brasile e Germania, seguiti da Giappone e Serbia, al terzo posto Argentina e Gran Bretagna. Il primo classificato sarà premiato con un week end per due persone nei territori della Bassa Umbria, territorio che l'iniziativa si prefigge di valorizzare, e una fornitura dell'olio L'infinito Riserva, eccellenza di queste terre. Tutti i partecipanti riceveranno in dono una confezione di olio, mentre ai primi tre sono destinati premi in denaro fino a 5mila euro.