La forma dell'acqua accusata di plagio

NEW YORK, 22 FEB - Il film 'La forma dell'acqua' candidato a 13 Oscar è accusato di plagio. Secondo l'azione legale avviata a Los Angeles, il regista Guillermo del Toro, il produttore Daniel Kraus e lo studio Searchlight hanno "senza vergogna copiato la storia, gli elementi e i personaggi" di un'opera del 1969 di Paul Zindel. Lo riportano i media americani. Ad avviare la causa è David Zindel, il figlio di Paul Zindel, citando più di 60 somiglianze fra 'La forma dell'acqua' e l'opera di suo padre 'Let me hear your Whisper'.