A Milano progetto per archivi foto

MILANO, 22 FEB - Un patrimonio che ogni giorno rischia di finire nelle discariche, secondo il presidente di Afip, Giovanni Gastel, quello degli archivi dei fotografi professionisti ma spesso anche di enti e istituzioni. Per salvarlo Fondazione Fiera Milano, Triennale e la stessa Associazione Italiana fotografi professionisti hanno avviato il progetto 'Archivi fotografici' per acquisire le opere artistiche, catalogarle, digitalizzare e renderle fruibili a tutti. Il comitato, composto dai tre promotori, ha già preso contatto con alcuni nomi come Giorgio Lotti, Franco Bottino, Manfredi Bellati. "Questo progetto parte dal nostro Archivio Storico che si può misurare in oltre 1 km di documentazione con più di 200.000 immagini dal 1920 al 2000", ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Gorno Tempini. "Gli archivi fotografici che oggi vengono distrutti alla media di uno al giorno sono una riserva di contenuti che permettono di costruire presente e futuro su solide basi", ha aggiunto Gastel.