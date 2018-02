A Bologna anteprima documentario Solanas

BOLOGNA, 22 FEB - Simbolo del cinema militante argentino e non solo, Fernando 'Pino' Solanas, 82 anni, sarà al cinema Lumière della Cineteca di Bologna sabato 24 febbraio, alle 19.45, per presentare in anteprima italiana - dopo il Festival di Berlino - il suo nuovo documentario 'Viaje a los pueblos fumigados'. Dopo aver denunciato l'inquinamento delle falde acquifere e la compromissione di interi ecosistemi da parte delle grandi multinazionali dell'estrazione (Tierra sublevada e La guerra del fracking), Solanas si concentra questa volta sui danni alla salute causati dalla fumigazione e dall'utilizzo intensivo di agrotossine nelle aree rurali interne dell'Argentina. La proiezione è promossa dalla Cineteca in collaborazione con il progetto Connect 4 Climate del World Bank Group, nell'ambito di All 4 the Green, la manifestazione dedicata alla riflessione sui cambiamenti climatici che già lo scorso giugno ha portato sul grande schermo di Piazza Maggiore a Bologna - in occasione del G7 Ambiente - molti titoli a tema.