Da Fendi il romanticismo dell'uniforme

MILANO, 22 FEB - Il romanticismo dell'uniforme scende in passerella con la collezione per il prossimo inverno disegnata da Karl Lagerfeld e Silvia Venturini per Fendi, dove cappe dalle spalle squadrate e dall'aria severa si abbinano a camicie smerlate con le iniziali ricamate e a gonne in tessuti maschili che svelano sui fianchi degli inserti plissé. Mantelle e cappotti in principe di Galles, in grisaglia o in tela glacé, effetto vetrificato, sono percorsi da tracolle, hanno maniche alate e pieghe nascoste, mentre gli abiti plissettati in seta sono impreziositi da colletti a mezzo punto e pizzo. Il motivo a diamante torna come stampa o lavorazione. Ma è il logo il vero protagonista, stampato all over sul trench glacé, intarsiato sul soprabito in velluto o stampato sull'abito, proposto anche nella nuova versione Fendi/Fila creata dall'artista @hey_reilly. Lavoratissima, come sempre, la pelliccia- In collezione, la nuova borsa Double F con catena che ha una F su un lato e un bollo Fendi su un altro.