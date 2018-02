'Atlas of photography' con Paolo Gotti

BOLOGNA, 23 FEB - Torna 'Atlas of photography', la mostra che celebra i quarant'anni dell'attività di Paolo Gotti come fotografo di viaggio. L'esposizione occuperà dal 26 febbraio al 31 maggio gli spazi della Temporary gallery di Bologna (via Santo Stefano 91/a), raccogliendo alcune decine tra gli scatti più rappresentativi che il fotografo bolognese ha realizzato nel suo girovagare intorno al mondo. Paolo Gotti nasce a Bologna e si laurea in architettura a Firenze, dove frequenta il Centro di studi tecnico cinematografici. Nel 1974 sceglie l'Africa come meta del suo primo grande viaggio. In seguito a questa avventura che lo segna profondamente, inizia a dedicarsi al reportage, visitando oltre 70 Paesi nei cinque continenti. Ancora oggi gira il mondo per immortalare persone, paesaggi e situazioni che archivia in un gigantesco atlante visivo che conta oltre 10.000 immagini, da cui nascono i calendari tematici che realizza da circa vent'anni.