Eyewear, Mido 2018 record di sempre

MILANO, 23 FEB - È l'edizione di Mido record di sempre, la numero 48 che dal 24 fino al 26 febbraio nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho detta le tendenze dell'occhialeria a tutto il mondo. Infatti, dopo il record di visitatori dell'ultima edizione, con 1305 espositori dai cinque continenti, 52.000 mq e 7 padiglioni al completo, l'evento raggiunge il record di sempre in termini di presenze e rappresentatività del settore dell'occhialeria mondiale. E sarà il Made in Italy a fare la parte del leone nell'eyewear dell'alto di gamma come accade ormai puntualmente da anni. Quest'anno occhi puntati in particolare sui temi dell' innovazione, dell'avanguardia creativa e della sperimentazione nello stile, nel design, nella tecnologia e nei processi produttivi, ma anche sulla prevenzione e la salute. Novità nell' allestimento delle parti comuni dei padiglioni: piazze, corridoi e aree tematiche, sono stati ridisegnati da un team creativo per creare nuove emozioni.