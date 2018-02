A Tiziano Ferro Italian Excellence Award

ROMA, 23 FEB - Tiziano Ferro sarà premiato con L'Italian Excellence Award 2018. La premiazione avverrà il 25 febbraio ad Hollywood, durante la 13/a edizione del Los Angeles Italia Film Fashion and Art Fest (25 febbraio-3 marzo), la manifestazione che promuove il cinema italiano nella settimana che precede gli Oscar. Il riconoscimento è stato attribuito a Ferro in quanto "musicista straordinario con una dimensione realmente internazionale, in una città che lo ispira artisticamente", come ha dichiarato Tony Renis, Presidente onorario del Festival.