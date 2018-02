Eccellenza femminile, la grande bellezza

GENOVA, 23 FEB - Il patrimonio artistico, la memoria dei beni culturali, le donne, la bellezza e la narrazione al femminile sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati durante la X edizione del Festival dell'Eccellenza al Femminile che si inaugura il 24 febbraio a Genova. Il cartellone degli eventi del 2018, presentato da Schegge di Mediterraneo sotto l'egida del Festival dell'Eccellenza al femminile, si inaugura domani con uno workshop del drammaturgo Giuseppe Manfridi per arrivare fino al 25 novembre, da sempre data di chiusura dalle rassegna. Numerosi gli eventi in programma da qui a novembre, tra cui workshop, spettacoli teatrali, incontri e tavole rotonde. Fil rouge di tutta la rassegna la bellezza del patrimonio artistico italiano, obiettivo del festival quello di indagare gli aspetti più importanti dei nostri beni culturali e farne una narrazione. "Tra i nostri progetti, uno dedicato a Dante - spiega il direttore artistico Consuelo Barilari - da rivedere e riscoprire come strumento per rileggere il presente"