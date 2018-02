TORINO, 23 FEB - Oltre 130 musicisti under 33 provenienti da tutto il mondo, fra i quali Canada, Cina, Russia, Stati Uniti, Corea, Giappone, Italia, confluiscono dal 5 all'11 marzo a Pinerolo, all'Accademia di Musica, per l'edizione 2018 dell'International 'Chamber Music Competition Pinerolo e Torino Città metropolitana'. La finale si terrà invece l'11 al Conservatorio di Torino grazie ad un accordo tra le due città sottolineato oggi in Comune a Torino dal sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, dall'assessore alla Cultura di Torino Francesca Leon e dal direttore dell'Accademia di Pinerolo, Laura Richaud. "Torino è una città con molte orchestre e luoghi per la musica, Pinerolo ne ha ovviamente molto meno - dice Salvai - ma abbiamo una forte tradizione ben illustrata dai 25 anni di questo Concorso che da due anni realizziamo invece insieme a Torino, nel nome della musica". "Un'iniziativa importantissima e prestigiosa - dice Leon - mirata a dare voci a nuovi talenti di cui il mondo della musica è sempre in cerca.