Cimeli del calcio, da Perugia mostra

PERUGIA, 23 FEB - "In viaggio con la storia del Calcio": è Perugia - fino al 9 marzo al Centro servizi "Galeazzo Alessi" ad ingresso gratuito - la prima delle 15 tappe della più grande mostra diffusa dei cimeli del calcio. In esposizione 200 oggetti storici, tra cui palloni e scarpini dei Mondiali dal '30 ad oggi e le maglie originali dei campioni, da Pelé e Maradona fino a Buffon. Uno straordinario percorso tra rari cimeli che vanno dal pallone originale della prima partita internazionale mai giocata, quella tra Scozia e Inghilterra del 1872, alle maglie originali dei campioni che hanno fatto la storia del calcio, da El Charro a Pelé, da Maradona a Baggio o Buffon, passando per la collezione unica dei palloni e degli scarpini dei Mondiali di calcio dal 1930 ad oggi. Per l'occasione sono esposte anche le maglie di Renato Curi, dal suo esordio in Abruzzo a quelle indossate a Perugia. Ad organizzare la mostra è l'Aics - Associazione italiana cultura Sport insieme al Museo del calcio internazionale.