'Visioni italiane', concorso corti e doc

BOLOGNA, 23 FEB - La proiezione di 'Sacco e Vanzetti', il film restaurato di Giuliano Montaldo che sarà presente, inaugurerà il 26 febbraio a Bologna 'Visioni italiane', vetrina del cinema indipendente dedicato agli autori esordienti, con i concorsi dedicati ai corto e mediometraggi di fiction e ai documentari, in cartellone fino al 4 marzo al cinema Lumiere. ''Venticinque cortometraggi, diversissimi per genere, stile e soggetti, danno corpo alla competizione per piccole opere, spesso a cavallo tra realtà e finzione - ha spiegato la direttrice del festival Anna Di Martino - che cercano di trasmettere sentimenti ed emozioni, o di approfondire temi di stringente attualità''. Sedici poi i documentari in concorso a 'Visioni doc' che affrontano in particolare i temi dell'emigrazione e dell'accoglienza. Il festival sceglierà anche titoli su temi ambientali, oltre alla sezione sul cinema sardo. Tra le anteprime speciali previste, 'Manuel' di Dario Albertini e 'Uno sguardo alla terra' di Peter Marcias.