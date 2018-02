Il folk decò di Etro

MILANO, 23 FEB - Le praterie americane e la sensibilità grafica delle arti decorative europee: parte da qui l'ispirazione di Veronica Etro nella collezione femminile per l'inverno 2018/19. I riferimenti sono più d'uno: ci sono i pattern ispirati ai motivi decò, l'iconico paisley e i color block dell'architettura post-moderna italiana. E' un 'folk decò' che si basa in gran parte sulle stampe: i pattern su ogni capo sono stati piazzati con precisione matematica e modellati a mano in 3D, per ottenere l'esatta collocazione balza o bordo grafico. Ci sono motivi a scacchi e il classico disegno paisley, in più versioni (stellato, in bianco e nero, folk nello stile bandana). La stampa iconica domina tutta la collezione, abbinata a fiori, righe e patchwork, cuori e frecce anni '50. Importanti i capispalla: cappotti, cappe e ponchos hanno colorate lavorazioni folk e si indossano su abiti con altrettante stampe colorate.