Rossini 150, al via Settimana Rossiniana

PESARO, 23 FEB - Il volo di centinaia di palloncini rossi ha dato il via alla Settimana Rossiniana, una kermesse di spettacoli, concerti, laboratori, percorsi del gusto e incontri con cui Pesaro celebra il "non compleanno" di Gioachino Rossini, nato il 29 febbraio 1792 e che scherzava molto sul fatto di compiere gli anni una volta ogni quattro anni. La festa dura fino al 4 marzo, con moltissimi appuntamenti per i più giovani, e di fatto segna l'inizio delle celebrazioni per il 150/o anniversario della morte del Cigno di Pesaro che si snoderanno per il 2018. Due gli appuntamenti della prima giornata: un concerto a lume di candela per 'M'illumino di meno' previsto dal balcone di Casa Rossini, spostato nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca in caso di maltempo e in serata un'esibizione di alunni e docenti del Liceo Scientifico e Musicale di Pesaro.