Milan, mio romanzo è su resilienza

ROMA, 23 FEB - Non è un romanzo sul dolore ma sull'amore e la resilienza, su come attraversare la sofferenza senza farsi travolgere, 'Mi vivi dentro' di Alessandro Milan, il marito di Francesca Del Rosso, Wondy per l'energia esplosiva con cui ha combattuto una battaglia, quella contro il cancro, che è difficile vincere. Dopo la sua morte, l'11 dicembre 2016, Milan, non si è fermato, come se in lui ci fosse un pò di quello stare sempre in movimento che era di Francesca. Sono nati l'associazione Wondy Sono Io, il premio letterario Wondy, e il 27 febbraio arriva 'Mi vivi dentro' con cui DeA Planeta apre alla narrativa italiana. "Il dolore per me è come un muro che di colpo mi si è piantato davanti. Sbatterci contro non era una buona idea, ho cercato i modi di aggirarlo. Ho cominciato subito a muovermi e il libro è una tappa di questo percorso" dice all'ANSA Milan che lo presenterà il 26/2 al Teatro Dal Verme a Milano, con tra gli altri Nadia Toffa e il 28 alla IBS+Libraccio a Roma con Mario Calabresi e Franca Leosini.