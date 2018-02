MontecarloFest presidente giuria Lelouch

ROMA, 23 FEB - Al via la 15a edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio. Il Festival che presenterà il meglio delle commedie internazionali, ha scelto come presidente della Giuria il Maestro del cinema francese, due volte premio Oscar Claude Lelouch che riceverà il prestigioso Movie Legend Award. Ad affiancarlo nei lavori da giurato, due attrici italiane: Nancy Brilli e Valeria Solarino. Completa la giuria il critico internazionale di Variety Nick Vivarelli. Il Festival si svolgerà dal 26 febbraio al 3 marzo 2018 nel Principato di Monaco. Atteso l'affascinante attore di Vikings, Travis Fimmel, che sarà a Monte-Carlo il 2 marzo per presentare in anteprima mondiale il film Finding Steve McQueen che sarà accompagnato durante la Premiere Monegasca anche dall'interprete femminile del film Rachael Taylor e dal regista americano Mark Steven Johnson. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell'Ambasciata d'Italia