Pausini in Brasile gira clip per album

SAN PAOLO, 23 FEB - Laura Pausini sbarca a San Paolo per girare con le cantanti brasiliane Simone e Simaria il videoclip del singolo 'Novo', che precede il lancio in Brasile del suo nuovo album 'Fatti sentire'. La cantante sara' in tournee in Brasile il prossimo agosto con cinque concerti: il 21 e 22 a San Paolo, il 23 a Brasilia, il 25 a Recife e il 28 a Curitiba.