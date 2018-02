Musicultura, il ritorno di Mirkoeilcane

MACERATA, 24 FEB - "Che bello essere qui! Da quando ho vinto Musicultura lo scorso anno sono accadute tante cose, sono arrivato secondo a Sanremo, mi sono portato a casa tanti premi, un sacco di gente ora ascolta la mia musica e questo mi dà orgoglio, forza". Così Mirkoeilcane ha salutato il pubblico di Musicultura nel secondo week end di audizioni live a Macerata. Mirko Mancini è reduce dai successi della 68/a edizione del Festival di Sanremo: secondo posto nella categoria Nuove Proposte, Premio della Critica Mia Martini, Premio Sergio Bardotti per il migliore testo, Premio Enzo Iannacci per la migliore interpretazione e la Targa Pmi. A Macerata ha aperto la sua esibizione fischiettando il romanissimo brano So' Cantautore, poi una canzone del suo nuovo disco. "Non mi occupo di politica. Io sono un cantautore, ma cantare stasera qui a Macerata la canzone che ho portato a Sanremo ha un significato particolare" ha detto l'artista intonando la sua Stiamo tutti bene.