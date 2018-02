Omaggio a Olmi per 'L'albero zoccoli'

MILANO, 24 FEB - L'evento di apertura e presentazione delle varie iniziative in programma per il 40° anniversario della Palma d'Oro al Festival internazionale del Cinema di Cannes per il film 'L'albero degli zoccoli' di Ermanno Olmi si è tenuto questa mattina al TNT, Teatro Nuovo Treviglio (Bergamo) cittadina nella quale il maestro ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Tra gli ospiti, invitata la figlia Elisabetta Olmi, erano presenti tra gli altri la regista Federica Ravera, che ha presentato parti di un docufilm in corso di realizzazione, il segretario di produzione Enrico Leoni, il presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi (nel tavolo tecnico per le celebrazioni) e il sindaco di Treviglio Juri Imeri. Raffaele De Berti, professore associato all'Università degli Studi di Milano dove insegna Storia e critica del cinema e Cinematografia documentaria, ha inquadrare la figura di Ermanno Olmi e il film 'L'albero degli zoccoli' all'interno del contesto nazionale e internazionale del storia del cinema.