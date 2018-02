Emporio Armani, la notte anche di giorno

MILANO, 25 FEB - La minigonna e i Camperos luccicanti, il giorno e la notte, il nero e il colore: tutto si fonde sulla passerella di Emporio Armani, in una collezione che - spiega lo stesso Giorgio Armani - nasce dall'osservazione del mondo di oggi. "Mi piace osservare la gente, portare lo spirito di quel che vedo intorno a me nel mio mondo, per poi elaborare e reinventare. Oggi - nota Armani - si mescola tutto con assoluta libertà, la stessa che ho voluto catturare in questa collezione" È questa libertà che ispira la collezione Emporio per il prossimo inverno, dove si indossa già dal mattino quello che è tradizionalmente pensato per la sera. Ecco le gambe scoperte dalle gonnelline corte o dagli shorts con gli stivali texani tutti luccicanti, i pellicciotti che brillano, i nuovi completi gessati dal taglio essenziale e dai bagliori notturni. D'impatto il contrasto tra il nero e il verde, o il turchese, così come il logo, che diventa cintura sulla giacca perfetta o monile tintinnante sul soprabito tutto lavorato.