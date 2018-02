Becoming, esce memoire Michelle Obama

ROMA, 25 FEB - Uscirà martedì 13 novembre 2018 in tutto il mondo e in 24 lingue il memoir di Michelle Obama, ex First Lady degli Stati Uniti d'America. Il titolo inglese sarà BECOMING. Il libro di Michelle Obama verrà pubblicato in Italia in formato cartaceo e digitale da Garzanti. La notizia è stata annunciata oggi da Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e Amministratore delegato della Garzanti. "Scrivere BECOMING ha rappresentato un'esperienza profondamente personale. Mi ha concesso, per la prima volta - ha dichiarato Michelle - , lo spazio per riflettere onestamente sulla traiettoria del tutto inaspettata che ha avuto la mia vita. Nel libro parlerò delle mie radici e di come una giovane ragazza del South Side di Chicago ha trovato la sua voce e l'ha usata per dare forza agli altri. Spero che il mio viaggio stimoli i lettori a trovare il coraggio di diventare chiunque desiderino essere. Non vedo l'ora di condividere la mia storia".