Nuovo libro del Papa, 'Dio è giovane'

ROMA, 26 FEB - Arriva un nuovo libro intervista di Papa Francesco, 'Dio è giovane', che uscirà con un grande lancio internazionale, il 20 marzo 2018. In Italia lo pubblicherà Piemme, casa editrice del Gruppo Mondadori, che ne gestisce i diritti mondiali. Il libro è preordinabile sugli store online. Due anni dopo 'Il nome di Dio è Misericordia', pubblicato in oltre 100 paesi, è pronto un nuovo grande progetto editoriale del pontificato di Papa Francesco: il Santo Padre dedica infatti il 2018 alle giovani generazioni e il libro anticipa e prepara il grande Sinodo dei Giovani che si celebrerà in Vaticano nell'ottobre 2018. 'Dio è giovane' - Una conversazione con Thomas Leoncini, uscirà in tutto il mondo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che, nella ricorrenza della Domenica delle Palme, si celebra in Vaticano e nelle diocesi dei cinque continenti. Il Papa ha voluto vergare di suo pugno il titolo del libro sulle copertine delle sei principali lingue.