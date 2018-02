Gilberto Gil con Refavela 40 a UJ 18

PERUGIA, 26 FEB - Gilberto Gil con Refavela 40 a Umbria Jazz 18, il 14 luglio, alle 21, all'Arena Santa Giuliana. I biglietti sono già in vendita. Protagonista di molte edizioni estive, due volte insieme a Caetano Veloso, Gilberto Gil torna a Umbria Jazz per rievocare e celebrare, a 40 anni di distanza, uno dei suoi progetti più belli ed emotivamente coinvolgenti. Il titolo è Refavela 40, dal disco che Gil incise nel 1977 dopo aver partecipato al festival di musica africana di Lagos, Nigeria. Un disco dedicato alle favelas, tipologia urbanistica e sociale, soprattutto metropolitana, che, come Gil ebbe modo di vedere, non cambiava molto da Lagos a Salvador de Bahia e nel resto del Brasile. Musicalmente, uno dei dischi più "africani" di Gil con forti venature funk. Anche per questo, è considerato un lavoro ponte tra l'Africa e la parte più Nera del Brasile. In questa operazione di rivisitazione, 40 anni dopo, con Gil ci sono il figlio Bem, Chiara Civello, Mayra Andrade e Mestrinho.