Veloso a Umbria Jazz su palco con figli

PERUGIA, 26 FEB - Torna a Umbria Jazz Caetano Veloso, e questa volta il suo concerto è molto particolare perché per la prima volta il grande cantautore bahiano porta sul palco i suoi tre figli, tutti musicisti di valore. "Ofertorio", questo il titolo del tour, con Caetano, Moreno, Zeca e Tom, permette al pubblico di entrare in una dimensione "privata" e più intima di Veloso. Il concerto sarà l'ultima, per ora, tappa della lunga storia che lega Caetano Veloso a Umbria Jazz. La prima volta fu nel 1993. "Sono l'unico - Caetano così racconta lo show - che suona solo la chitarra. Gli altri alternano vari strumenti. È uno show per famiglie, nato dal mio desiderio di essere felice. Avere figli è la cosa più importante nella mia vita adulta"; "ma il nostro spettacolo ha anche la responsabilità un repertorio ed una qualità di alto livello. Credo, veramente, che siamo una famiglia di musicisti come se ne vedono poche, c'è un carattere genetico per la musica e siamo tutti musicisti".