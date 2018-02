Italiani candidati a Oscar a LA, Italia

LOS ANGELES, 26 FEB - Mentre fervono i preparativi per la notte degli Oscar, sull'Hollywood Boulevard, a pochi metri di distanza da dove il 4 marzo verranno celebrati i campioni della stagione cinematografica, ha aperto i battenti la 13/a edizione de Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival, rassegna organizzata da Pascal Vicedomini e diventata ormai un appuntamento tradizionale che tende ad avvicinare il mondo del cinema americano a quello italiano. Il festival, che dura una settimana, porta a Los Angeles i migliori film italiani della stagione passata e i candidati italiani agli Oscar cui verrà dedicata la serata finale della kermesse che vedrà appunto la premiazione di Luca Guadagnino, il regista di "Chiamami col tuo nome", del produttore Marco Morabito e di Alessandra Querzola nominata agli Oscar per le decorazioni del set di Blade Runner 2049. Venerdì 2 Marzo riceveranno l'Excellence Award di "L.A., Italia 2018". Ospite d'onore della serata di apertura, Tiziano Ferro.