Nastri d'argento Doc dedicati a Quilici

ROMA, 26 FEB - E' dedicata a Folco Quilici l'edizione 2018 dei Nastri d'Argento 'Doc' che salutano così il regista e grande documentarista che con la sua curiosità e la sua voglia di ricerca ha reso grande un vero e proprio genere cinematografico. Sempre di più il cinema racconta con il documentario anche lo spettacolo e l'arte, con un'attenzione speciale alla società e alla cultura che attraversa ormai generi e canali distributivi. Anche per questo il Sngci dedica al documentario ancora una volta un palmarès complesso che ha visto quest'anno in corsa ben 100 titoli dei quali annuncia le 'cinquine' finaliste. Nell'intero elenco quest'anno entrati nella selezione curata per il Direttivo dal delegato Sngci Maurizio di Rienzo ('Cinema del reale', 'Cinema e Spettacolo' e Docufilm) è anche prevista l'assegnazione di un Nastro speciale alla carriera e di premi e menzioni speciali che saranno resi noti successivamente