Italia e Spagna nel '500, mostra Uffizi

FIRENZE, 26 FEB - 'Spagna e Italia in dialogo nell' Europa del '500': questo il titolo della mostra che dal 27 febbraio al 27 maggio sarà accolta nelle sale dell'aula Magliabechiana degli Uffizi. L'esposizione, presentata oggi dal direttore del museo Eike Schmidt, raccoglie disegni e opere di Alonso Berruguete, formatosi a Firenze e Roma e uno dei primi testimoni di un linguaggio 'rinascimentale' a ovest dei Pirenei, Romolo Cincinnato e Pompeo Leoni, due artisti chiamati a lavorare in Spagna nei più prestigiosi cantieri reali, e include inoltre lavori di molti altri pittori iberici, come Francisco Pacheco, Patricio e Eugenio Cajés, Vicente Carducho, protagonisti della stagione che chiude il Cinquecento in Spagna.