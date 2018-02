Locklear arrestata, violenze domestiche

NEW YORK, 26 FEB - Heather Locklear è finita in manette per violenze domestiche. Lo scrive Tmz sottolineando che l'attrice è stata arrestata per aver picchiato il fidanzato e poi i poliziotti intervenuti dopo una chiamata al numero di emergenza. Secondo quanto hanno riferito le autorità, è stato il fratello della bionda di 'Melrose Place', 56 anni, a chiamare la polizia dopo aver visto litigare la donna e il fidanzato. Quando gli agenti sono arrivati nella sua abitazione a Los Angeles, nel tentativo di fermarla sono stati presi a loro volta a calci e pugni. Dopo essere stata arrestata, la Locklear è stata portata in ospedale per una visita, visto l'abuso di droghe in passato. Non è la prima volta che l'attrice finisce nei guai per violenze domestiche. Nel 2011 la polizia intervenne nuovamente durante una lite con l'allora fidanzato Jack Wagner, ma in quel caso nessuno dei due volle sporgere denuncia.