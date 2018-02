A Milano unico concerto italiano Rothery

MILANO, 27 FEB - Steve Rothery, chitarrista fondatore dei Marillon, arriva in Italia per raccontare la storia del gruppo che, dal suo debutto, ha dato nuovo significato al rock progressivo. L'artista sarà al Teatro Dal Verme di Milano il 13 marzo, unica data italiana del tour mondiale. Una occasione per ascoltare i classici dei Marillion: in scaletta ci saranno brani tratti da Misplaced Childhood, album capolavoro del 1985, e classici senza tempo come Script for a Jester's tear (1983), Fugazi (1984), Clutching at straws (1987). Il concerto sarà diviso in due parti per permettere all'ascoltatore di entrare nelle emozioni della musica. Uno spettacolo con un light show studiato ad arte per creare un vero e proprio universo Marillion. Il sound potente ed elegante non rinnega il passato ma guarda sempre più al futuro. Ormai consolidata la band del chitarrista britannico, formata da Steve Rothery e Dave Foster alla chitarra; Yatim Halimi al basso; Leon Parr alla batteria; Riccardo Romano alle tastiere; Martin Jakubski voce.