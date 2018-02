Dinosauri a Bergamo per mostra Caffi

BERGAMO, 27 FEB - Il centro di Bergamo è 'invaso' da dinosauri a grandezza reale. Si tratta di un'iniziativa collaterale a una mostra dal titolo 'Noi abbiamo 100 anni, loro molti di più: dinosauri al museo'. L'esposizione, dal 10 marzo al 30 settembre, celebra il centenario del Caffi: esposti 50 dinosauri a grandezza naturale, oltre a riproduzioni di altri animali estinti, fossili, calchi, ricostruzioni e animali imbalsamati. Nell'attesa a Bergamo i giganti della Preistoria si aggirano già per la città e molti cittadini e turisti ne hanno approfittato per un selfie. In piazza Cittadella, davanti al Caffi, è comparso un enorme Diplodocus, alla stazione ferroviaria ad accogliere i passeggeri c'è un Indricotherium, mentre un Pachyrhinosaurus si aggira per piazza Vittorio Veneto, tra il Donizetti e il municipio. Un quarto dinosauro, il famosissimo Tyrannosaurus rex, sarà esposto a giorni all'ospedale Papa Giovanni XXIII.