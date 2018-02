Marcolongo conquista la Francia

ROMA, 27 FEB - La scrittrice e giornalista Andrea Marcolongo ha conquistato in una settimana la vetta della classifica dei saggi più venduti in Francia con 'La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco', uscito per Les Belles Lettres. Il libro, pubblicato con enorme successo nel 2016 in Italia da Laterza, ha conquistato il pubblico e la critica francese in pochissimi giorni. E, il 6 marzo sarà nelle librerie italiane, questa volta per Mondadori, il suo nuovo saggio, 'La misura eroica. Il mito degli Argonauti e il coraggio di spingere gli uomini ad amare'. I lettori ritroveranno in questo libro il tono caldo del "diario intimo erudito" - come lo ha felicemente definito Le Monde - che rende unica la sua scrittura e la fa amare anche al pubblico più giovane. Attraverso il mito degli Argonauti, storia universale e sempre attuale del delicato passaggio all'età adulta di un ragazzo e di una ragazza, che trovano la misura eroica attraverso il viaggio e l'amore, la Marcolongo parla anche di se stessa.