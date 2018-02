Mogwai in estate in Italia per 3 date

ROMA, 27 FEB - I Mogwai, la storica band scozzese simbolo del post-rock mondiale, tornano in Italia per 3 appuntamenti, il 9 luglio a Sesto al Reghena (Pn) all'interno di Sexto Nplugged, il 10 luglio a Roma per il Roma Summer Fest dove si esibiranno in apertura ai Franz Ferdinand, e l'11 luglio a Pavia per l'Iride Fraschini Music Festival. L'impegno sociale ha sempre visto protagonista la band di Glasgow, a partire dalla realizzazione della colonna sonora di "Atomic", docufilm sul disastro nucleare a Hiroshima, poi divenuto un tour mondiale con date negli Stati Uniti, in Europa e nella stessa Hiroshima, per arrivare alla collaborazione con Trent Reznor nella realizzazione dell'OST di "Before the Flood", opera prima di Leonardo di Caprio sul riscaldamento globale. Durante il tour di "Atomic" i Mogwai hanno lavorato alla realizzazione del nono album, 'Every Country's Sun', uscito nel 2017.