Thorne, mondo va cambiato con coraggio

ROMA, 27 FEB - A 20 anni Bella Thorne, un altro dei talenti che da adolescenti sono diventati star Disney (lei era in A tutto ritmo con Zendaya), non si accontenta dei classici percorsi da giovane attrice emergente aspirante stella. Oltre ad avere la seconda stagione della sua serie da protagonista Famous in love e quattro film in uscita nel 2018, è cantante, neoregista di videoclip per il compagno, il rapper Mod Sun, webstar con oltre 17 milioni di followers su Instagram e attivista, pronta a schierarsi per le cause in cui crede. E' a Roma per l'anteprima mondiale seguita da un incontro con il pubblico del melò young adult Il sole a mezzanotte di Scott Speer, con Patrick Schwarzenegger (figlio di Arnold) in un evento organizzato da Eagle (che porterà il film in sala il 22 marzo in 250 copie) con Giffoni Experience. Mettersi in gioco "è difficile, ma quale altra scelta abbiamo nel mondo di oggi? Bisogna avere coraggio e cambiare le cose - spiega l'attrice - Si deve essere consapevoli del messaggio che si lancia".