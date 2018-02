Al Whitney NY il genio di Grant Wood

NEW YORK, 27 FEB - Chi non conosce American Gothic? L'iconico ritratto di un contadino americano col forcone e di una donna (se moglie o figlia è sempre stato ambiguo) illustra da decenni le copertine italiane di "Antologia di Spoon River". Per quanto questo quadro abbia milioni di ammiratori, il suo autore, Grant Wood, resta un mistero. Una nuova mostra dal 2 marzo al 10 giugno Whitney Museum di New York cerca di far luce su un artista più complesso e sinistro di quanto emerga dal quadro forse più popolare - una Monna Lisa a stelle e strisce - della prima metà del Novecento Usa, insinuando il sospetto che nella sobria coppia di lavoratori della terra ritratti davanti alla loro abitazione ci sia qualcosa di minaccioso, una horror story. Sinistri conflitti emergono da dipinti come "Death on the Ridge Road" del 1935 in cui una prospettiva "fisheye" inquadra l'imminente scontro frontale di un enorme camion rosso e due auto nere che sembrano un carro da morto.