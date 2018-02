Spice Girls invitate nozze Harry-Meghan

LONDRA, 28 FEB - La lista ufficiale degli invitati è ancora un mistero, ma fra coloro che assisteranno al matrimonio reale del 19 maggio prossimo fra il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle cinque posti riservati ci sono già, a quanto pare: quelli per le Spice Girls. A rivelarlo, a un talk show Usa, è stata una di loro, Mel B, al secolo Melanie Brown. L'invito sembra sia stato personalmente a tutte e 5 da Harry, come ha lasciato intendere 'Scary Spice' prima di sottrarsi alle richieste di dettagli con un: "Ho detto anche troppo". L'annuncio, in attese di conferme da palazzo, ha scatenato congetture sull'idea che al ricevimento nel castello di Windsor dopo la messa le 5 ex star del palcoscenico venute dal popolo possano esibirsi: tanto più che Mel, a domanda specifica, non ha risposto no. Le Spice Girls, attive in scena dal 1994 al 2007 (con una successiva reunion per le Olimpiadi di Londra), si sono fatte fotografare insieme poche settimane fa, annunciando di voler dar vita a progetti in comune.