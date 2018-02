A teatro Bartolucci, Maglietta, Pennac

ROMA, 28 FEB - Il ritorno di Alfredo Arias a Raffaelle Viviani con ''Eden Teatro'' interpretato da Mariano Rigillo e Gaia Aprea e la Hannah Arendt di Anita Bartolucci diretta da Piero Maccarinelli in ''La banalità dell'amore'' di Savyon Liebrecht, tutti a Napoli; ''Accabadora'' dal romanzo di Michela Murgia, con Monica Piseddu diretta da Veronica Cruciani, e Giuseppe Manfridi con il fisico Guido Chiarotti ne ''La domanda della regina'', a Roma; ''La classe operaia va in paradiso'' di Elio Petri, quarant'anni dopo a teatro con Lino Guanciale e la regia di Claudio Longhi, a Firenze, e Daniel Pennac nel suo ''Un amore esemplare '', a Messina; fino a Licia Maglietta negli ''Amati Enigmi'' di Clotilde Marghieri, a Milano: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.