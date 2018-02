Valle templi, menzione Consiglio Europa

AGRIGENTO, 28 FEB - Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ha ricevuto la "Special mention for sustainable development and social reintegration alla Landscape Award of the European Landscape Convention di Strasburgo". Il Parco, dopo aver ottenuto il premio italiano per il paesaggio e dopo essere stato scelto dal Mibact per rappresentare l'Italia al premio europeo, ha così ottenuto un altro importante riconoscimento. "La rigenerazione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento - si legge nella motivazione - è un esempio eccellente di collegamento fra siti archeologici internazionalmente riconosciuti ed economia agraria innovativa". Per il direttore del Parco Giuseppe Parello si tratta di "un riconoscimento che sottolinea l'importanza della valorizzazione dello straordinario patrimonio archeologico in chiave innovativa, attraverso un sapiente intreccio tra questo e l'economia connessa alle tradizioni agrarie siciliane".