Ecce Homo compie 130 anni con Coltorti

ROMA, 28 FEB - Era il 1888 quando, a Torino, Friedrich Nietzsche scriveva 'Ecce homo. Come si diventa ciò che si è', la sua autobiografia filosofica destinata ad uscire postuma, svelando al mondo un travaglio e una disperazione unica in quella che è considerata una delle più complesse opere del XIX secolo. A distanza di 130 anni Ennio Coltorti riporta in scena il travaglio umano e la sofferenza del filosofo e pensatore tedesco con Il Sogno di Nietzsche al Teatro Stanze Segrete di Roma, dal 7 al 18/3. Al centro, l'amore fra Nietzsche e Lou Salomè, ma anche il desiderio della donna di realizzarsi nello studio, in un'epoca in cui le donne sono confinate alla famiglia. Un progetto assecondato dallo scrittore Paul Rée, confidente di lei quanto di lui, il cui amore rimane segreto per non contrastare la volontà dell'amica. I pregiudizi, però, la stessa moralità borghese che Nietzsche combatte e la reiterata volontà di convincere Lou a essere sua moglie vanificano il progetto. Con anche Jesus Emiliano Coltorti e Adriana Ortolani.