46% italiani scelgono volumi passaparola

ROMA, 28 FEB - Il 46% degli italiani sceglie i libri con il passaparola. E' ancora questa la leva principale che spinge alla scelta di un titolo da acquistare. E' quanto emerge dell'indagine Pepe Research che sarà presentata domenica 11 marzo, giorno dedicato alle Immagini, alla Fiera internazionale dell'Editoria Tempo di Libri a fieramilanocity a Milano. Il consiglio di un libraio, di un bibliotecario, degli amici, ma anche e sempre più della community e dei social è più efficacie dello sconto, della comunicazione ed esposizione in libreria del libro e dei titoli in classifica. La ricerca, che fa parte dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori (AIE) sui consumi editoriali, realizzato in collaborazione con Pepe Research - sarà presentata all'incontro 'Da come mi informo su cosa leggere, a dove scelgo di acquistare i libri'.