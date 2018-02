Libri Come, 300 autori per la felicità

ROMA, 28 FEB - Esplora la Felicità, parola chiave della nona edizione, 'Libri Come', la Festa del Libro e della Lettura che si apre il 15 marzo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, con 300 scrittori e 130 incontri. La Festa sarà preceduta da due anteprime con protagonista lo scrittore irlandese Roddy Doyle che l'11 marzo sarà a 'Tempo di Libri' a Milano e il 13 marzo allo spazio Wegill, da poco riaperto nel cuore di Trastevere, a Roma. "E' una grande festa plurale alla quale in questi 9 anni hanno partecipato oltre 300 mila spettatori", ha sottolineato alla presentazione il presidente della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina. 'Libri Come' amplia dunque la sua rete di collaborazione in un dialogo con 'Tempo di Libri', con il Salone del Libro di Torino e con il Circolo dei Lettori. Autori come Clara Sanchez, Joe R. Lansdale, Nicole Krauss, Nathan Englander, Daniel Mendelsohn e Jennifer Egan, tra i big della manifestazione romana, incontreranno poi i lettori torinesi.