Due progetti Milano finalisti al Mipim

MILANO, 28 FEB - Sono due sono i progetti di Milano finalisti al Mipim Award di Cannes, la più grande fiera immobiliare del mondo: Porta Nuova per la categoria "Best urban regeneration project" e Feltrinelli Porta Volta, che comprende Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Microsoft House, come "Best office & business development". Entrambi i progetti sono di Coima, una delle piattaforme leader nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali internazionali e domestici. "Siamo molto soddisfatti di questa doppia candidatura - ha detto Manfredi Catella, ceo di Coima Sgr - che rappresenta da un lato la forte attrattività della nostra città per i più importanti investitori internazionali, dall'altro una ulteriore conferma del valore dei progetti Porta Nuova e Fondazione Feltrinelli-Microsoft House, che hanno saputo cambiare il volto del centro di Milano".