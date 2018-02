Debutto italiano direttrice coreana Sung

BOLOGNA, 28 FEB - La direttrice sudcoreana Shiyeon Sung, prima donna a vincere nel 2006 il concorso internazionale intitolato a sir Georg Solti, terrà il 1 marzo al Teatro Comunale di Bologna il suo primo concerto italiano. Assistente della Boston Symphony Orchestra e direttore associato della Filarmonica di Seoul, Shiyeon Sung è invitata spesso anche da altre importanti orchestre europee e internazionali come la Philharmonique de Radio France e la Los Angeles Philharmonic. Con il suo complesso sinfonico, la Gyeonggi Philharmonic Orchestra, ha ottenuto un'ottima accoglienza al Musikfest di Berlino nel 2015. Per la stagione concertistica bolognese, dove una donna con la bacchetta è quasi una novità assoluta (Claire Gibault nel 2001), Shiyeon Sung proporrà due pagine di compositori russi, l'Ouverture dall'opera Russlan e Ljudmila di Glinka e la Sinfonia n. 5 in mi minore di Ciajkovskij, assieme alla Sinfonia in do dell'ungherese Zoltán Kodály. Il concerto sarà registrato e verrà trasmesso in differita da Radio3.